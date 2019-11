Inondations dans le Sud-Est : pourquoi les prévisions météo vont s'améliorer

ON DÉCRYPTE

Avec quatre morts et une personne toujours disparue, les inondations meurtrières survenues ce week-end dans le Sud-Est de la France ont montré l'importance de la précision des modèles de prévision pour informer efficacement la population de l'ampleur des intempéries auxquelles ils doivent faire face. Et si les modèles actuels manquent pour l'instant de précision, les dernières innovations actuellement en développement devraient permettre à l'avenir d'affiner considérablement les prévisions, comme l'explique notre journaliste Anicet Mbida dans sa chronique innovation, lundi matin.

"C'est une bonne nouvelle après les intempéries de ce week-end : un nouveau modèle de prévisions météo arrive. Il est beaucoup plus précis et actualisé toutes les heures. Pour vous donner une idée, les modèles actuels découpent le monde en carrés de 10 à 13 km et font des mises à jour toutes les 6 ou 12 heures. Le nouveau modèle, lui, travaille sur des zones de 3 km2 réactualisées toutes les heures. Il est donc 4 fois plus précis.

Cela veut dire qu’il y aura beaucoup moins de trous et qu’on pourra repérer les phénomènes extrêmes (ouragans, gros orages…) n’importe où sur la planète dès le tout début de leur formation. C’est un modèle qui s’appelle GRAF et qui vient d’être déployé par IBM."

Quel est le rapport entre IBM et la météo ? Est-ce qu'ils fournissent les supercalculateurs ?

"Oui, parce qu’il y a besoin d’une énorme puissance de calcul pour faire tourner le modèle. Mais surtout parce qu’IBM a racheté The Weather Group en 2016. Donc il est devenu un acteur majeur de la prévision météo. À terme, il prévoit d’ailleurs d’utiliser l’application The Weather Channel pour récupérer des données météo partout sur la planète.

Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les téléphones ont aujourd’hui un baromètre. Il n’est pas utilisé pour la météo, mais pour détecter les changements d’altitude (c’est ce qui vous dit combien d’escaliers vous avez montés). L’objectif est d’utiliser les données de ce baromètre pour quadriller la terre de façon beaucoup plus fine et avoir des prévisions météo encore plus précises. Avec le dérèglement climatique, ces précisions vont devenir de plus en plus critiques, donc tous les outils seront bons à prendre."