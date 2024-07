«C'était comme attendu» : ces collégiens soulagés et confiants après la première journée du brevet

Ils étaient 860.000 à passer ce lundi le premier examen de leur scolarité. Les épreuves finales du brevet des collèges ont débuté avec l'écrit de français et de mathématiques. Devant un établissement parisien, l'épreuve n'était pas encore terminée que de nombreux élèves, déjà sortis, échangeaient sur le trottoir, comme Salomé et Isaac.

"Personne n'a trouvé la bonne réponse"

"On est sorti avec 20 minutes d'avance. Ç'a été, c'était comme attendu. On s'était entrainé en classe, on était préparés. On a l'air d'avoir tous répondu pareil", réagit la jeune fille. "C'était une épreuve très simple avec les exercices que l'on attendait. Avec quelques petits bugs par endroit, mais sinon ça allait", ajoute son camarade.

Pour Sirine, c'est davantage l'épreuve de français qui a posé problème. "Il y avait des questions un peu compliquées. Par exemple, il y avait une phrase et on devait déterminer la figure de style. Personne n'a trouvé la bonne réponse. Moi, j'ai dit que c'était une métaphore alors que non. Ce n'était pas une comparaison non plus, c'est quelque chose qu'on n'avait même pas vu. La prochaine fois, il faudra mieux réviser".

"Rendez-vous le 2 juillet pour faire la fête"

Côme, lui, avait compté ses points au contrôle continu. Son brevet était déjà en poche, avant même de commencer l'examen ce lundi matin. "Oui, j'ai calculé hier et j'ai eu tous les points à quatre millièmes près. J'y suis allé au talent, j'ai pas révisé. Donc rendez-vous le 2 juillet (ce mardi) pour faire la fête. Je vais faire un apéro avec des chips".

>> LIRE AUSSI - INFO EUROPE 1 - Les nouveaux attendus fragiles du futur concours des profs de collège et de lycée inquiètent

Cet état d'esprit détendu ne sera peut-être pas celui de tout le monde l'année prochaine. L'examen écrit comptera davantage dans la note finale que le contrôle continu et l'obtention du diplôme sera obligatoire pour passer en seconde. En attendant, pour ces collégiens, place aux toutes dernières révisions de l'histoire-géo qui sera évaluée mardi matin.