«C'est plus compréhensible» : les élèves conquis par des méthodes venues de l'étranger pour apprendre les maths

Alors que depuis 30 ans, le niveau des élèves français en mathématiques chute, l'OCDE doit publier mardi son nouveau classement PISA. Lors de la dernière publication, rendue publique il y a trois ans, la France était 23e sur 79. Les meilleurs, ce sont les Asiatiques, Singapour en tête. Mais comment font-ils ? Ils manipulent des objets dès le plus jeune âge pour que le calcul soit un peu moins abstrait. Cette méthode est testée en France par certains enseignants, comme au collège Alain-Fournier, dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, où on organise un escape game mathématique.

Des exercices de manipulation plus concrets

Le cours commence avec une vidéo projetée au tableau dans laquelle Lucas Girard, le professeur de mathématiques, est déguisé en hacker professionnel. "Le virus va se déclencher à la prochaine sonnerie. Je vous ai laissé des indices pour vous laisser une chance de le détruire", annonce-t-il. Des énigmes sont ainsi cachées dans la classe et sont à résoudre par équipe pour trouver le code qui débloquera le virus. L'enseignant passe ensuite entre les tables pour guider les élèves.

Cette méthode comprend notamment des exercices de manipulation pour rendre plus concret des concepts abstraits et surtout de l'immersion, insiste le professeur. "Il faut absolument qu'il y ait une immersion qui soit bonne, qui soit réaliste pour que les élèves rentrent tout de suite dans l'activité. Ce qu'il faut aussi, c'est toujours avoir des petites phases de fouille. Cela permet aux élèves les plus en difficulté d'être en réussite dès le début parce qu'ils vont forcément trouver des énigmes", conclut-il.

Des élèves conquis

Et les élèves y prennent goût. "Il y a plus de suspens que sur un cahier avec des calculs", assume une élève tandis que sa camarade de classe va dans son sens : "Souvent les maths, on est en classe assis, c'est un peu ennuyant. Alors que là, on doit chercher des énigmes, on doit essayer de résoudre un truc".

"C'est plus compréhensible puisque ce sont des formes", détaille encore une autre collégienne. Avec ces méthodes, c'est prouvé scientifiquement, les résultats s'améliorent.