Éducation : et si vous aidiez vos enfants ou petits-enfants à réviser grâce à la «problémathèque»?

Et si, pendant les vacances, vous aidiez vos enfants ou petits-enfants à faire des problèmes de mathématique ? La résolution de problèmes constitue le principal maillon faible des élèves français, comme l'indiquait la dernière étude PISA, parue en décembre 2023. Pour remédier à cela, le ministère a mis en ligne depuis janvier un site qui recense des énoncés, tous validés par le Conseil scientifique de l'Éducation nationale. En tout, ce sont près de 150 problèmes qui sont répertoriés sur ce site.

Inciter les élèves à résoudre des énoncés complexes

Un moteur de recherche permet de les sélectionner en fonction du niveau, du programme et de la notion à travailler. "La résolution de problème a tendance à être un petit peu, le parent pauvre, à certains moments, de l'enseignement mathématique", explique Emmanuel Sander, professeur en sciences de l'Éducation à l'université de Genève. L'objectif avec ce site est d'inciter les élèves à résoudre plus d'énoncés complexes en classe et à la maison, notamment pour les enfants en début de primaire.

"Typiquement, on a un problème dans lequel on va dire que Stéphane a acheté un cartable et un ordinateur. On sait que ce cartable est 20 fois moins cher que l'ordinateur et on demande combien coûte l'ordinateur. Avec un énoncé comme celui-là, ça fait travailler le fait que multiplier ce n'est pas toujours fois plus, mais parfois ça peut être fois moins", poursuit-il.

N'hésitez pas également à faire en sorte que votre enfant manipule des objets : "Il y a un truc qui est très important, c'est de leur proposer du matériel, des cubes d'unités, dizaines, des jetons, des billets de banque", détaille le professeur. Mais ça fonctionne également avec des jouets, comme des Playmobil, ou des bonbons.