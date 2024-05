«C'est une grande chance» : à Millau, la flamme olympique brille de mille feux

La flamme olympique poursuit son chemin en France. Presque une semaine après son arrivée spectaculaire à Marseille, la torche se rend désormais à Montpellier, en passant par le viaduc de Millau. Pour l'occasion, le centre-ville de Millau a été bloqué dans le but d'assurer une sécurité maximum sur le viaduc, première étape du passage de la flamme à Millau. Les porteurs se relaieront à 324 mètres d'altitude sur cet ouvrage qui fête ses 20 ans cette année.

"On est flatté"

Petite déception tout de même, l'accès à ce viaduc est interdit au public toute la journée. Qu'importe, C'est un beau coup de projecteur pour la ville, expliquent les habitants. "On est fier que la flamme passe sur le viaduc, c'est symbolique", assure au micro d'Europe 1 un riverain. "Beaucoup de gens s'imaginent que Millau est une ville morte. Et donc, on est flatté que la flamme passe à Millau et sur le viaduc, c'est historique et c'est une grande chance", souligne un autre habitant de la petite ville.

Mais cette chance, la commune n'aurait pas pu se l'offrir toute seule. Ainsi, Montpellier a payé près de 90% des 200.000 euros nécessaires pour l'événement. Et face au coût, pas question que les habitants de ne pas voir la flamme. Une déambulation a ainsi été organisée dans le centre ce mardi matin.