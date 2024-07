«C'est un grand choc» : chez Emmaüs, sidération après les accusations d'agressions sexuelles visant l'abbé Pierre

En vitrine de ce centre Emmaüs, des meubles, des livres ou encore des vêtements à bas prix, destinés aux plus précaires. Une bonne œuvre dans laquelle Arlette est engagée depuis plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle termine sa journée, le regard bas, l’esprit encore chamboulé par les dernières révélations. Selon un rapport indépendant commandé par Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre, le prêtre décédé en 2007 est accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes.

"À le voir comme ça, il n'avait pas l'air d'avoir ce genre de problème"

Pour Arlette, c'est une atteinte à ses convictions. "Je suis super étonnée, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est un grand choc. À le voir comme ça, il n'avait pas l'air d'avoir ce genre de problème. Je pense que c'est un coup dur pour Emmaüs. On fait confiance à des gens qui nous paraissent être des saints et, en fait, ce n'est pas du tout ça".

Même constat pour Anne, une habituée de cette boutique, qui n’était pas au courant. Elle en perd presque ses mots. "Je suis très étonnée. Il y a eu tellement d'histoires dans l'Église, mais avant on avait une image, un film est même sorti sur l'Abbé Pierre... Je suis vraiment surprise. Le choc et la déception s'entremêlent auprès des clients qui n'en reviennent toujours pas. Et qui ont peur que cette affaire se répercute sur Emmaüs.