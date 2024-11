«C'est toujours aussi beau» : le marché de Noël de Strasbourg attire ses premiers visiteurs

C’est un rendez-vous incontournable depuis près de 450 ans. Le célèbre marché de Noël de Strasbourg a ouvert ce mercredi après-midi. Malgré une ouverture en plein milieu de la semaine, les visiteurs étaient déjà nombreux à arpenter les allées. D'autant que pour cette première journée, à la nuit tombée, le grand sapin de 30 mètres de haut, place Kléber, s’allume pour la première fois. Effet garanti !

"Ça fait très 'Noël'!"

"Majestueux !", juge Anne-Valérie, Strasbourgeoise, et fière de jouer la guide pour ses collègues venus d’autres régions de France. "On est très chauvin à Strasbourg. C’est toujours aussi beau ! C’est la magie de Noël à Strasbourg", assure-t-elle au micro d'Europe 1. "Avec la déco de la ville, ça nous plonge dans l’atmosphère", ajoute une de ses collègues. Et elle aura de quoi se rassasier. "La baguette flambée, les bretzels sucrés, le vin chaud…", la liste des dégustations est longue pour la collègue d'Anne-Valérie.

Un peu plus loin, Stacey et Jess, arrivées tout droit de Manchester, goûtent les spaetzle, des pâtes alsaciennes ! "C’est très bon, si crémeux... C'est très bien. On a vu beaucoup de photos [de Strasbourg] sur Instagram, ça avait l’air magnifique. Et c'est très beau ! Ça fait très 'Noël'! ", expliquent les Anglaises.

Étoiles dans les yeux

Parmi les 300 commerçants du marché, Laurence vend ses bredele, petits gâteaux de Noël traditionnels alsaciens. Cela fait 30 ans qu’elle revient ici et à chaque fois, elle est ravie de rencontrer des touristes du monde entier. "C’est très enrichissant, on est très heureux de les rendre heureux. Ils sont là pour avoir des paillettes dans les yeux : et quand ils repartent, ils les ont", juge-t-elle.

Le marché de Noël va durer un mois jusqu’au 27 décembre et devrait connaitre le même succès que l'année dernière. En 2023, 3,3 millions de visiteurs s'étaient rendus dans les allées du marché.