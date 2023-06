«C'est plus pratique, c'est plus rapide», le clavier numérique mène la vie dure à l'écriture manuscrite

Le traditionnel tandem papier/crayon n'a visiblement plus la cote. C'est en tout cas ce que révèle l'Ifop à travers une étude dont le constat paraît saisissant. Sur les 12 derniers mois, moins d'un Français sur deux a utilisé du papier pour écrire.

Un phénomène qui touche tout particulièrement les jeunes puisque seuls un sur dix utilise davantage son stylo que son clavier. "Tout est tapé à l'ordinateur, notamment les cours. C'est vrai que c'est plus pratique, c'est plus rapide", confie cette étudiante au micro d'Europe 1. Certaines reliques tentent malgré tout de résister à l'envahisseur numérique. Les cartes postales, par exemple, même si moins d'un Français sur deux en a posté une l'année dernière. "Oui j'aime bien en envoyer", reconnaît une dame.

"C'est quand-même nécessaire de l'entretenir"

Pourtant, si les Français écrivent bien moins à la main qu'il y a dix ans, un quart d'entre eux se dit attaché à l'écriture manuscrite. "Une note de quelqu'un qui a écrit à la main et qui a signé, ça fait chaud au cœur. Parfois il y a la nostalgie. Tu relis, tu te replonges dans le temps", dit l'un d'entre eux. Et la tendance concerne aussi les jeunes. "J'avais arrêté d'écrire pendant assez longtemps et là, je reprends, je trouve que c'est agréable. C'est l'écriture quand-même ! C'est le passage de la préhistoire à l'histoire donc c'est quand-même nécessaire de l'entretenir", estime cette jeune femme.

Un attachement à l'écriture manuscrite qu'un tiers de cette génération ultra numérisée dit ressentir.