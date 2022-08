Rentrée scolaire : pourquoi vous ne devriez pas acheter des stylos-billes à vos enfants

À quelques jours de la rentrée scolaire, l'association de consommateurs a testé plus de 30 stylos : feutres, surligneurs, stylos-billes... Conclusion : presque la moitié pourrait nuire à la santé de nos enfants. Car on y trouve des allergènes normalement réservés aux détergents et aux peintures.

Des perturbateurs endocriniens dans des crayons de couleur

Ils ont notamment été détectés dans le fameux fluo Stabilo Boss, les stylos-billes effaçables et le stylo-roller de chez Pilot. On trouve ensuite des substances cancérigènes dans les stylos Bic transparents. Et puis il y a aussi des perturbateurs endocriniens dans le vernis des crayons de couleur Cultura. Les résultats sont alarmants, abonde Isabelle, l'auteure de l'enquête.

"ll n'y a aucune réglementation pour les fournitures scolaires"

"Tout le problème, c'est qu'il n'existe aucune réglementation spécifique aux fournitures scolaires et c'est complètement aberrant", s'insurge-t-elle au micro d'Europe 1. "Et quand vous achetez un produit d'entretien, vous avez des logos qui sont au dos de l'emballage. Il n'y a aucune obligation en ce qui concerne les fournitures scolaires, c'est-à-dire que le fabricant peut choisir d'apposer les risques ou de ne pas les apposer. Et malheureusement, les grandes marques, très réputées, estiment qu'elles n'ont pas à le faire".

Et pourtant, l'UFC-Que Choisir avait déjà tiré la sonnette d'alarme en 2016. L'association est maintenant soutenue par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et l'Unicef, qui demandent à ce que la législation européenne se durcisse et s'aligne sur celle en vigueur pour les jouets.