Microsoft : un ordinateur quantique commercial dans quelques années seulement, promet le géant américain

Le géant américain Microsoft table sur la mise au point de son premier ordinateur quantique commercial, d'ici quelques années seulement. L'entreprise a présenté une nouvelle puce appelée Majorana 1, et une technologie qui utilise un nouvel état de la matière, non solide, gazeux ou liquide, qui permet à la puce de gagner en efficacité.

Microsoft a annoncé mercredi tabler sur la mise au point de son premier ordinateur quantique commercial, une machine à la puissance de calcul inédite, d'ici quelques années seulement, grâce à des avancées technologiques. Il existe déjà des ordinateurs quantiques mais leur capacité de calcul insuffisante et le taux d'erreur qu'ils génèrent n'offrent pas encore les conditions nécessaires pour une utilisation fiable.

Des calculs hors de portée d'un ordinateur traditionnel

Les ordinateurs quantiques commerciaux pourraient fonctionner à une cadence bien supérieure à celle de l'informatique classique et effectuer des calculs hors de portée d'un ordinateur traditionnel. Ils sont considérés comme la prochaine frontière de l'informatique.

Mercredi, Microsoft a présenté une nouvelle puce appelée Majorana 1, et une technologie qui utilise un nouvel état de la matière, non solide, gazeux ou liquide. Grâce à elle, la puce gagne en efficacité et en rapidité. Les ordinateurs quantiques de nouvelle génération (FTP) parviennent aussi à corriger leurs propres erreurs pour produire des résultats corrects.

Son concurrent IBM table sur 2029

En décembre, Google a dévoilé une nouvelle puce quantique baptisée Willow, qui a pour caractéristique de présenter un taux d'erreur beaucoup plus faible que ceux ordinairement constatés jusqu'ici.

Grâce aux développements présentés mercredi, Microsoft "est parti pour fabriquer un ordinateur quantique commercial" dit FTP dans quelques années "et pas des décennies", a indiqué le groupe dans un communiqué. L'un de ses concurrents les plus avancés jusqu'ici était IBM, qui table sur 2029.

La conception de l'ordinateur quantique commercial est réalisée par Microsoft dans le cadre d'un programme supervisé par l'Agence scientifique de l'armée américaine (Darpa).