Rentrée scolaire : les élèves partagés entre joie et déception

La rentrée 2023, un grand jour pour les 12 millions d'élèves français. Nouvelle classe, nouveaux enseignants, nouvel emploi du temps... ce jour reste toujours un moment particulier pour chacun d'entre eux. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue à la sortie du collège Madame de Staël, situé dans le 15e arrondissement de Paris, afin de connaître le ressenti des collégiens pour cette première journée en classe.

Entre les collégiens, les avis divergent

Accoudée sur les grilles du collège, Manëlle, jeune élève de troisième, savoure sa première sortie de cours de l'année. "Je n'ai pas énormément de potes dans ma classe, mais sinon ça va. J'ai les profs que je voulais", se réjouit-elle au micro d'Europe 1. Côté emploi du temps, c'est la déception en revanche pour certains troisièmes. "Je suis déçu, je termine tous les jours à 17 heures presque", se plaint un jeune garçon. "Le lundi, je commence à 8 heures et je termine à 17 heures. C'est un peu tard. Quand je rentre chez moi, il faut directement que je fasse mes devoirs, après je mange et je dors. Je ne peux rien faire", déplore une seconde collégienne interrogée.

Un peu plus loin, Zakaria et Ali viennent de découvrir la sixième. Nouveaux dans ce collège, ces jeunes élèves ont été impressionnés par le règlement intérieur de l'établissement. "On n'a pas le droit de porter de capuche, de bonnet et tout ce qui est sur la tête. C'est un peu beaucoup de règles à respecter quand même", souligne le premier. "Les enfants, ils ont le droit de porter ce qu'ils veulent, mais pas n'importe quoi. Juste, on porte nos vêtements, mais rien de religieux", détaille le second au micro d'Europe 1.

Du côté des surveillants, qui ont tenté de rassurer les jeunes élèves, ce lundi était aussi une journée intense pour eux, comme pour cette nouvelle assistante d'éducation qui vivait sa première rentrée des classes. "Je suis plutôt contente. On voit déjà les élèves, on sait lesquels seront à prendre en charge plus que d'autres demain (mardi). Ça va bien se passer, après, je fais ça aussi pour faire une passerelle comme prof pour voir vraiment si j'ai la motivation. Je suis là à l'essai, mais très motivée", assure-t-elle. Mardi, ce sera au tour des cinquièmes et des quatrièmes d'être accueillis dans le collège public Madame de Staël à Paris.