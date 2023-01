«C'est dur de travailler dans ces conditions» : les Français font face à la vague de froid

Sur le marché de Bron, le froid a accueilli les marchands ambulants. Ce lundi matin, il faisait entre 0 et 1 degré dans la banlieue de Lyon. Pas évident pour ceux qui ont commencé le travail très tôt. Il est 6 heures du matin lorsque Slimane installe ses cartons. Car pour ceux qui travaillent dehors, ça "pique". "Et hier aussi ça piquait", lance le commerçant. "Je pense qu'il faisait -2 ou -3 en ressenti. C'est glacial, c'est perturbant, mais bon, il faut bien s'habiller."

Sa collègue Mamour, elle, s'est bien couverte pour affronter les températures nulles. Elle tient un stand de vêtements à côté : "J'ai un caleçon, un pantalon, une paire de chaussettes, un pull polaire, un Damart, une veste en polaire, un chapeau et un foulard !" Et cela ne lui suffit pas "J'ai froid. C'est dur de travailler dans ces conditions. Je ne souhaite à personne, on est vraiment obligé." Et sur le marché, elle n'a pas croisé beaucoup de clients. Mais elle ne tient pas rigueur aux absents ! "Ils sont au chaud, ils ont bien raison", lance-t-elle dans un sourire.

Se parer face au froid

Si les clients n'étaient pas très nombreux sur le marché ce lundi matin, Karima est venue quand même bien couverte et avec un objectif bien précis. "Les chaussettes bien chaudes parce que j'en ai besoin. J'ai pris le train pour Lyon, j'ai attendu plus d'une heure sur le quai, donc il fait froid." Elle a craqué sur une paire de laine de mouton "Je pense qu'elles sont très chaudes", constate-t-elle. Et ce n'est que le début : le froid qui va se maintenir toute la semaine à Lyon, avec peut-être même un peu de neige annoncée pour jeudi prochain.