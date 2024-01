«C'est contraire à la dignité humaine» : aux Hospices Civils de Lyon, des patients âgés laissés dans un couloir

Le 13 décembre dernier, Joël, 84 ans, qui souffre d'importantes douleurs au ventre, arrive aux urgences de l'hôpital Lyon Sud. Il est accueilli à l'entrée puis plus rien… "Ils m'ont pris la tension et c'est tout, jusqu'au lendemain lorsque je suis parti. J'ai vu l'infirmière en chef dans le couloir. Elle m'a dit :"Je viens vous voir dans 5 minutes…". Je l'attends encore. On m'a mis dans une pièce où il y avait six ou huit lits et j'ai attendu 24 heures", confie-t-il.

"Une forme de maltraitance"

Ancienne professionnelle médicale, sa femme Maryse est profondément choquée. "On a carrément ignoré mon mari. C'était la moindre des choses de lui demander s'il voulait boire quelque chose, s'il voulait aller aux toilettes, s'il voulait qu'on l'aide pour telle ou telle chose. Eh bien là, rien de tout ça ! C'est lamentable d'en arriver là. C'est contraire à la dignité humaine. C'est une forme de maltraitance", assure-t-elle.

Un cas qui n'est pas isolé. Car quelques jours plus tard, une femme de 91 ans souffrant de problèmes respiratoires, restera, elle, 36 heures sur un brancard, dans un couloir, au milieu d'autres patients, avec une simple perfusion d'antibiotiques. Avant que l'on s'aperçoive qu'elle a le Covid-19. Des prises en charge jugées "normales" par les hospices civils de Lyon, qui pointent un contexte de grande affluence dû aux épidémies hivernales.