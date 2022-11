Carte de condoléances, tenue, fleurs... Les bons réflexes à avoir lors d'un enterrement

Lors d'un enterrement, il n'est jamais très facile de savoir quels gestes avoir auprès de la famille et des proches de la victime. Pour cela, le chroniqueur Jérémy Côme, invité de l'émission Bienfait pour vous, présente quelques conseils pour éviter les maladresses lors de ce moment de deuil. Que faut-il envoyer ? Quelles expressions faut-il éviter ? Quelle tenue porter pendant la sépulture ? Quelles fleurs choisir ? Autant de questions qu'il est possible de se poser en pareilles circonstances.

Appel, mail, carte : ce qu'il faut choisir

En 2022, en fonction de la proximité avec le défunt ou sa famille, plusieurs supports peuvent être utilisés pour présenter les condoléances. Il faut faire attention à bien choisir, car certains peuvent être perçus comme maladroits. Pour les personnes proches de l'entourage du défunt, le coup de téléphone est le bienvenu. Avoir un mot personnalisé de vive voix sera apprécié par la famille et viendra confirmer que l'amitié est bien "réelle".

Le mail, quant à lui, sera utilisé lorsque cela concerne un collègue ou une connaissance. Il faut tout de même adapter son support en fonction du défunt. Si cela concerne une personne âgée, le courrier sera souvent préféré. Ce support reste l'envoi traditionnel des condoléances. Celui-ci consiste à adresser une carte avec un mot de soutien aux proches. Seulement, il est important de bien choisir ses tournures de phrases afin d'éviter les maladresses.

Rester joyeux

Lorsqu'on présente son soutien à la famille, plusieurs mots sont à éviter comme "chagrin", "peine" et même "condoléance". Les personnes proches du défunt ont déjà du chagrin, donc en rajouter peut être mal perçu. Il est préférable de rappeler un souvenir, une anecdote vécue avec la personne, un moment joyeux. Lors de l'expression des condoléances, l'apport de bonne humeur est souvent préféré.

En voulant être bienveillant, il est possible de commettre des impairs. C'est le cas lorsque la personne tente de se mettre à la place des proches se trouvant en deuil. Se substituer à la peine de l'autre est donc maladroit et mal vu. Ce sont les personnes en deuil qui doivent se trouver au milieu des mots de condoléances et non la personne qui les présente. Il faut donc éviter d'exprimer sa propre souffrance. Au lieu de cela, le fait de parler d'avenir, d'espoir et chercher à être positif part d'une belle intention. Cependant, il ne faut pas banaliser la situation car les proches vivent un vrai drame.

La rédaction de condoléances répond donc à certains codes moraux et sociaux qu'il convient de respecter.

Ne pas se mettre en valeur

Les codes vestimentaires prennent aussi beaucoup d'importance. Lors d'une sépulture, les couleurs foncées plutôt que claires sont préférées, sauf si c'est une demande de la famille. Si les hommes décident de mettre une cravate, le noir est le plus adapté. Pour les femmes, les robes trop courtes et trop décolletées ainsi que les bijoux sont à éviter. Le but est de rester discret et de ne pas se mettre en valeur.

En ce qui concerne les fleurs, il est important de respecter la couleur de celles-ci lorsque la famille l'indique dans l'avis d'obsèques. Pour les enterrements d'enfant, les fleurs pâles, blanches, sont appréciées. Autre exemple, si c'est un homme mûr, les roses ou les chrysanthèmes sont préférés. Puis, à certains moments, les familles peuvent stipuler de ne pas prévoir de fleurs. Dans ce cas, il est important de respecter leur choix.