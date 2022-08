Carburants : une baisse des prix bienvenue, mais insuffisante pour certains automobilistes

C'est une tendance qui réjouit tous les automobilistes, qui s'apprêtent à prendre la route du retour des vacances. Les carburants ont perdu 20% de leur prix en un mois et demi, et le gazole a retrouvé son niveau de février. Cette huitième semaine de baisse consécutive plaît aux automobilistes, même si certains tirent encore la langue, tandis que d'autres envisagent également de trouver des alternatives à la voiture. Europe 1 en a rencontré certains à Villeneuve d'Ascq, près de Lille.

Les prix des carburants diminuent, mais restent élevés pour nombre d'automobilistes.

Crédits : Maximilien Carlier/Europe 1

Des prix encore trop élevés pour des automobilistes réguliers

Anthony observe attentivement le compteur de la pompe défiler. Dans cette station essence, le prix du gazole est d'1,84 euro le litre. Même s'il baisse ces dernières semaines, cela reste insuffisant pour cet automobiliste. "Il faudrait que ça baisse encore un peu plus. On a du mal à s’en sortir et à joindre les deux bouts. Nous, on met dix euros, on ne peut pas mettre plus", raconte-t-il.

"La voiture, je l'utilise tous les jours, je n'ai pas le choix", poursuit l'automobiliste. "Certains ont leur travail à côté de leur domicile, moi ce n'est pas mon cas." Car Anthony effectue 100 km aller-retour chaque jour pour se rendre sur son lieu de travail. À la pompe juste à côté, Corinne voit, elle aussi, son budget essence augmenter. Cette retraitée compte trouver une solution rapidement. "Je pense très sérieusement à installer un boîtier sur ma voiture. Cela me permettra de rouler à l'éthanol. C'est ça l'avenir !", explique-t-elle.

La piste des transports en commun

Autre possibilité que certains envisagent : les transports en commun plutôt que la voiture. Franck y songe de plus en plus : "Le train est une possibilité, étant donné que j'habite juste à côté d'une gare. Après, ce sont d'autres contraintes avec la SNCF. Il y a un risque d'être en retard, de voir des trains supprimés...", évoque-t-il. "Néanmoins, j'envisage de changer de moyen de locomotion à terme. Nous attendons également la remise de 30 centimes à partir du mois de septembre", ajoute cet automobiliste qui espère y voir une "vraie" différence sur son plein d’essence.