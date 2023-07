Canicule : Météo France place dix départements en vigilance orange

Les fortes chaleurs qui s'abattent sur le sud-est de la France seront encore d'actualité ce mercredi. Météo France vient d'étendre à trois départements sa vigilance orange canicule qui concerne désormais les deux départements corses mais aussi les Pyrénées-Orientales, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, le Vaucluse, le Gard et l'Hérault. Ce mardi 18 juillet, le thermomètre a dépassé la barre des 40 degrés dans les Pyrénées-Orientales, le record ayant été atteint dans la commune de Serralongue.

Une baisse attendue pour vendredi

Selon Météo-France, il s'agit d'"un épisode caniculaire non exceptionnel, mais nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées du fait de sa durée pour les Alpes-Maritimes et la Corse". Les températures se maintiendront à un niveau élevé jeudi avant d'amorcer une baisse à compter de vendredi. Pour rappel, le sud de la France fait face à un "dôme de chaleur" qui se matérialise par un blocage anticyclonique qui emprisonne l'air chaud dans l'atmosphère.

Ailleurs en Europe, d'autres pays font face à l'envolée du mercure. Il a fait près de 42 degrés à Rome ce mardi tandis que l'Espagne est passée en "alerte rouge" pour "vague de chaleur extrême". Le thermomètre affichait plus de 44 degrés en Catalogne et dans les Baléares. Quant à la Grèce, un important incendie, attisé par la chaleur (plus de 40 degrés) et des vents forts, s'est déclenché aux abords d'Athènes. Des stations balnéaires ont dû être évacués et les pompiers continuent de s'affairer pour tenter de maîtriser les flammes.