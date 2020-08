Canicule : 45 départements placés en vigilance orange

Quarante-cinq départements ont été placés en vigilance orange pour la canicule, jeudi à partir de 16 heures par Météo-France. Un pic de chaleur très intense est attendu du Sud-Ouest aux Pays de Loire vendredi, et devrait se prolonger par un épisode caniculaire "durable" sur une grande partie du pays. Météo-France anticipe également des nuits "chaudes, voire caniculaires". Celle de jeudi à vendredi, "les températures minimales seront en hausse, devenant voisines ou localement supérieures à 20°, notamment sur Paris et une partie sud-ouest de la France".

Des records probablement battus localement

Vendredi, les températures maximales seront en nette hausse, avec des maximales atteignant 37 à 40°, très localement 41 à 42°, notamment dans les Pays de Loire, le Poitou-Charente, l'Aquitaine et une grande partie de l'Occitanie. Météo-France anticipe des records par endroits. "Cet épisode caniculaire sera durable et se caractérisera par des nuits chaudes, voire caniculaires, et des températures maximales élevées. Cependant, son intensité s'annonce moindre qu'en 2019 et 2003, sa durée moindre qu'en 2003."

>>Plus d'informations à suivre