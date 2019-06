Campion installe sa grande roue dans le jardin des Tuileries

Le forain Marcel Campion a installé dans le jardin des Tuileries pour une durée de deux mois sa grande roue, interdite depuis un an sur la place de la Concorde à Paris, a-t-il indiqué jeudi soir. L'installation de 60 mètres de haut fera ses premiers tours vendredi à 19h30 lors d'une soirée caritative au profit d'associations engagées dans la lutte contre l'homophobie, a-t-il précisé, confirmant une information du Parisien.

L'attraction occupe l'emplacement où est installée la grande roue "deux mois par an depuis 1985" dans le cadre de la fête foraine du jardin des Tuileries, souligne le leader forain. Le jardin des Tuileries, dans le centre de Paris, est géré par le Grand Louvre, sur un terrain appartenant à l'Etat. Marcel Campion y avait déjà implanté cet hiver son marché de Noël après avoir été poussé hors des Champs-Elysées par la maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo.

Conflits avec la Ville de Paris

Sur le plan judiciaire, l'affaire de la grande roue de la Concorde + qui a vu sa mise en examen pour "favoritisme" annulée, tandis que celle du forain était allégée. La Ville était soupçonnée d'avoir favorisé Marcel Campion lors du processus d'attribution de cet emplacement prestigieux pour son manège phare.

Mais, les conflits ne s'arrêtent pas là entre le "roi des forains" et les élus de Paris. Début mai, Anne Hidalgo et son adjoint au logement Ian Brossat (PCF) avaient annoncé qu'ils déposeraient plainte à l'encontre de Marcel Campion, après des propos injurieux tenus à leur égard. Il est déjà poursuivi par la justice pour diffamation et injure homophobe, à la suite d'une plainte déposée par l'ancien premier adjoint de la maire de Paris Bruno Julliard.