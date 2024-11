«Ça peut déraper plus violemment que les autres fois» : les agriculteurs se mobilisent en Haute-Garonne

Les tracteurs entravent de nouveau les routes. Les Jeunes agriculteurs (JA) et la fédération départementale (FDSEA) de la Haute-Garonne, ont appelé la profession à manifester à partir de ce lundi 18 novembre pour appeler le gouvernement sur leur situation et leur inquiétude face à l'accord de l'UE avec le Mercosur. Mais Emmanuel Macron, en déplacement en Amérique latine, a annoncé qu'il ne signera pas l'accord "en l'état".

La Haute-Garonne mobilisée

"Les mesures qu'on a posées au mois de février, Monsieur Macron, nous a dit d'attendre et il n'y a pas eu de réponse. On se fout de notre gueule", s'indigne Florian Baronnet au milieu de sa trentaine de bovins dont le tiers est touché par la fièvre catarrhale. Pour lui, les accords possibles du Mercosur, ont été la goutte de trop dans une Union européenne contrainte par des normes. "Les veaux (sud-américains ndlr) n'ont vraiment pas les mêmes mesures d'élevage, et ce, sur des milliers d'élevages. Moi je ne veux pas que mon produit soit comparé avec ces produits de m*rde", poursuit-il. Face à cette perspective, Florian Baronnet n'attend qu'une chose : retourner au combat comme il y a un an. "Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Et ça peut déraper plus violemment que les autres fois", prévient-il. En guise d'avertissement, Florian Baronnet et ses camarades prévoient dès ce lundi soir de déclencher des feux dans les campagnes de Haute-Garonne.

Et ca ne devrait pas être la seule action en Haute-Garonne, puisque les camions étrangers venus d'Espagne pourraient être bloqués par les manifestants un peu plus tard dans la journée. Des barrages filtrants sont attendus également en Isère ce lundi après-midi et dans les Yvelines, la nationale 118 est entravée depuis dimanche soir à hauteur de Vélizy-Villacoublay en direction de Paris. Au total, 82 actions sont prévues sur tout le territoire, selon la FNSEA.