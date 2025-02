«Ça nous fait un bien fou» : Biarritz en tête du classement des villes où il fait bon vivre

Le "Journal du dimanche" a publié ce 16 février son classement annuel des villes françaises où il fait bon vivre, en plaçant à la première position la commune de Biarritz. Cette dernière détrône ainsi Angers, qui occupait cette première place depuis quelques années. La maire LR de Biarritz fait part de sa satisfaction sur Europe 1.

La qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports, ou encore la protection de l'environnement... Autant de critères que la ville de Biarritz semble remplir d'une main de maître. La station balnéaire de la côte basque a pris la première position du classement des villes françaises où il fait bon vivre, réalisé chaque année par le Journal du dimanche. Elle détrône ainsi Angers, qui caracolait en tête depuis plusieurs années, et devance également Annecy (3e) et Bayonne (4e).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La reconnaissance d'un travail fait depuis quelques années"

Pour la maire LR de la ville, Maider Arosteguy, "c'est la reconnaissance d'un travail qui a été fait depuis quelques années". "On a beaucoup investi dans une politique de proximité, de sécurité du quotidien. On a beaucoup investi aussi sur la jeunesse, sur la culture, sur le sport. Et c'est également l'entretien d'un patrimoine naturel et urbanistique remarquable, qui fait qu'on a beaucoup de visiteurs, de touristes toute l'année maintenant qui viennent visiter Biarritz", étaye l'élue au micro d'Europe 1.

L'édile ajoute qu'il ne s'agit que d'un début. "Si les politiques qu'on a menées continuent à être poursuivies, il n'y a pas de raison que cette dynamique s'arrête", affirme-t-elle. "Quand on a une reconnaissance comme celle publiée dans le 'JDD', c'est du baume au cœur et ça nous fait un bien fou", partage Maider Arosteguy.