«Ça change la vie» : à Roissy, de nouveaux scanners 3D pour fluidifier les contrôles des bagages cabine

Bientôt la fin de ces moments pénibles avant de prendre l'avion ? L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle a mis en place des scanners 3D d'un nouveau genre censé fluidifier le filtrage des bagages cabine, non seulement pour les passagers, mais aussi pour les salariés. Une innovation qui sera la bienvenue à l'occasion des JO de Paris 2024.

S'il est toujours indispensable d'enlever sa ceinture, sa montre et son manteau, les liquides et autres ordinateurs peuvent désormais rester dans le sac. Le nouveau scanner se chargera de l'analyse du contenu des bagages, pour le plus grand bonheur des passagers. "C'est génial, ça va vraiment beaucoup plus vite", témoigne l'un d'entre eux. "Ça change la vie parce que nous, les filles, on a beaucoup de produits liquides. Là, on gagne du temps. Nous qui pensions être en retard, en fait tout va bien", se réjouit une jeune femme.

Nombre de fouilles divisé par trois

En moyenne, ces contrôles de nouvelle génération promettent un gain de temps estimé à 30 secondes par voyageur et un nombre de fouilles divisé par trois. Ce scanner reprend en partie la technologie utilisée pour analyser les bagages en soute, explique Arthur Waghemacker, en charge de la sûreté à Paris-Charles-de-Gaulle. "Nous avons réussi à miniaturer la technologie pour pouvoir déployer ces nouveaux équipements sur les lignes de bagages cabine dans les terminaux. Et, par ailleurs, la nouvelle technologie permet également de détecter des explosifs, y compris dans les liquides".

Le déploiement sera progressif avec tout d'abord huit scanners à Roissy et deux à Orly avec un objectif de 40 scanners en 2026. Les 200 lignes de contrôle des aéroports parisiens seront équipées en 2030.