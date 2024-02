C'est une nouvelle règle qui est passée inaperçue. Depuis une semaine, il n'est plus possible de partir avec plus de deux bagages avec soi. La règle était déjà en place dans les Ouigo, mais elle s'étend maintenant aux TGV InOui ainsi qu'aux Intercités. Désormais, les usagers ne peuvent voyager qu'avec l'équivalent de deux valises, l'une de 90 cm de haut (70 x 90 x 50 cm), l'autre de format bagage à main (40 x 30 x 15 cm).

Pour les Ouigo, les règles restent les mêmes : vous pouvez voyager avec un bagage à main ne dépassant pas 36 x 27 x 15 cm et un bagage cabine ne dépassant pas 55 x 35 x 25 cm.

Pas d'annonces

Mais à la gare Montparnasse, peu de passagers sont au courant. Christelle a beau souvent prendre le train, elle ignorait totalement la nouvelle restriction de la SNCF. "J'ai rien vu. Il n'y avait rien de modifier, rien du tout", regrette-t-elle au micro d'Europe 1.

En gare non plus, pas d'affichage. Alors cette hôtesse de l'air, habituée de la ligne Lorient-Paris accueille l'information avec résignation. "Ça fait suffisamment cher. Les gens ne vont pas forcément se limiter non plus sur le nombre de bagages. Donc voilà, on va encore devoir mettre la main au porte-monnaie", poursuit-elle.

Une amende de 50 euros

Un peu plus loin, à la terrasse d'un café, Lorie et Victoria discutent autour d'un verre. Pour les deux copines aussi. Et cette mesure pose question. "Si jamais il y a des familles avec des enfants et qu'avec les nouvelles normes, on les oblige à devoir restreindre le nombre de bagages, ça peut quand même changer de manière drastique leur comportement", souligne Lorie.

Mais malgré ces interrogations et les potentielles conséquences, les voyageurs n'auront d'autres choix que de s'y plier. En cas de manquement, l'entreprise ferroviaire précise que les contrevenants risquent une amende de 50 euros.