Une séance de prière collective musulmane à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle déclenche la polémique

C'est une scène qui a surpris les voyageurs présents dans le hall de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et qui a fait beaucoup réagir. Sur une photo postée sur le réseau X, ex-Twitter, on voit un groupe d'une quarantaine de personnes agenouillé en ligne, les uns à côté des autres, pieds nus sur la moquette rouge du hall 2B de l'aéroport parisien. Une prière d'une dizaine de minutes qui a eu lieu dimanche 5 novembre et organisée par des pèlerins étrangers qui attendaient leur vol pour la Jordanie.

Le groupe ADP pointé du doigt

Depuis, les réactions politiques se sont multipliées. Noëlle Lenoir, ex-ministre des Affaires européennes à l'origine du tweet, a dénoncé l'inaction du groupe ADP (Aéroport de Paris). Dans la foulée, Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance, a parlé d'une situation inacceptable en expliquant que des lieux de culte étaient à disposition des voyageurs dans les aéroports. En effet, il en existe trois à Roissy, répartis dans les terminaux 1 et 2 de l'aéroport.

De son côté, le PDG du groupe ADP a voulu calmer la polémique, parlant d'une première regrettable au sujet de cette prière et jugeant qu'il n'était pas nécessaire de monter cet épisode inédit en exergue. Le patron des aéroports parisiens a également assuré que la police aux frontières avait instruction d'interdire ces pratiques et allait redoubler de vigilance.