"Ça a été la piscine dans le magasin" : à Laval, il est tombé 30 cm de pluie en moins d'une heure

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Il est tombé 30 cm d'eau dans le centre de Laval en une "bonne demi-heure", lundi après-midi. Comme les autres villes de Mayenne, le chef-lieu du département a subi un violent orage qui a surpris une commerçante jointe par Europe 1.

"Ça a été la piscine dans le magasin. Ça ne nous étais jamais arrivé que les cabines soient inondées, que ça rentre sous les murs", raconte-t-elle. "Quand vous voyez les voitures passer, vous avez les trois-quarts des roues immergées. On se croirait à la montagne, dans les torrents où ça dévale bien… Les poubelles passent dans la rue."

"Les caves doivent être inondées"

Sous le déluge, de nombreux passants ont cherché refuge à l'intérieur. "Évidemment, quand c'est comme ça, dans les magasins, on les accueille", poursuit la commerçante. Désormais, "le gros est passé". "Il n'y a plus qu'à nettoyer la rue du gros des ordures et aller dans certains magasins pour aspirer l'eau car les caves doivent être inondées."

Lundi, 46 départements ont été classés en vigilance orange pour les orages.