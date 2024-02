Laval : des agriculteurs en colère envahissent le siège de Lactalis

Quelque 200 manifestants en colère ont pénétré mercredi dans le siège de Lactalis à Laval, à l'appel de la Confédération paysanne, pour dénoncer les pratiques du géant de l'industrie laitière et réclamer une meilleure rémunération des éleveurs, a constaté un journaliste de l'AFP. Aidés de deux tracteurs, les manifestants sont parvenus à forcer l'entrée du site et ont investi le hall d'accueil du siège, recouvrant les locaux d'autocollants proclamant "Notre métier a un prix. Lactalis, rends l'argent caché dans les paradis fiscaux".

"Lactalis tue"

"Lactalis, prédateur de la valeur" et "Lactalis tue", disaient des pancartes. "Lactalis, c'est le numéro un mondial du lait qui n'est pas capable de payer correctement ses producteurs", a déclaré aux journalistes Laurence Marandola, porte-parole nationale de la Confédération paysanne, depuis l'accueil du groupe agro-industriel. "Lactalis, c'est l'emblème mondial et national d'entreprises prédatrices de notre travail, du prix de nos produits et du travail des paysans", a-t-elle ajouté.

"Il y a tellement de profits qui ne ruissellent pas vers les producteurs et les éleveurs, c'est un scandale absolu", a dit la responsable du syndicat agricole, accusant Lactalis de "pratiques asservissantes" et d'infliger des "représailles" à tous les éleveurs qui protestent publiquement contre ses méthodes en refusant de collecter leur lait. "Ils ne peuvent pas parler, les éleveurs de Lactalis", a-t-elle affirmé.

28 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022

Interrogée sur les annonces faites dans la matinée par le Premier ministre Gabriel Attal, Laurence Marandola a jugé que la nouvelle version de la loi Egalim, censée garantir aux agriculteurs un revenu tenant compte de leurs coûts de production, ne pouvait pas attendre cet été. "La priorité des priorités ne peut pas attendre l'été. Si en deux semaines on peut défaire des questions sur les produits phytosanitaires, pourquoi on ne pourrait pas en quelques semaines se doter d'une loi qui protège les revenus des paysans", a-t-elle lancé.

Et Gabriel Attal "n'a pas garanti un prix minimum qui permette de couvrir notre rémunération et nos coûts de production", a-t-elle critiqué. Avec plus de 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, Lactalis a détrôné un autre mastodonte, Danone, comme leader français de l'agroalimentaire et intégré le top 10 mondial du secteur. Le groupe, qui a fêté en octobre ses 90 ans, compte 270 sites de production dans 51 pays et 85.000 employés. Ses produits, dont les emballages ne portent aucune mention Lactalis, sont commercialisés dans 150 pays.