Bruce Springsteen de retour en concert à Marseille, des centaines de fans l'attendent déjà devant le stade Vélodrome

Le stade va vibrer en ce samedi soir de finale de la Ligue des champions. Pas de football à l'affiche, mais le retour de Bruce Springsteen. Le boss avait dû annuler son concert en toute dernière minute, il y a un an. Le musicien avait promis de revenir honorer son concert marseillais. Ses fans l'attendent de pied ferme, certains sont aux abords du stade depuis plusieurs jours.

Pour être certain d'être au premier rang du concert de Bruce Springsteen, les fans viennent pointer ici trois fois par jour sous un soleil de plomb afin de conserver leur place dans la file d'attente : "Je suis là depuis dimanche, je suis le numéro 40. On est content, on va être devant. Déjà, on pourra sans doute le toucher, ce qui est quand même sympa".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Dans le public, il y a une bienveillance qui est énorme"

Et une place au premier rang, bien sûr, ça se mérite : "Ça fait 35 ans que j'ai acheté mon premier disque et que je ne l'ai toujours pas vu, donc je veux être devant. On était là l'an dernier lors de l'annulation. On est sortis du métro et on a pleuré, on a fait demi-tour".

Un public qui est d'ailleurs venu de toute l'Europe comme ces fans venus du Royaume-Uni ou du Pays de Galles. Des fans qui ont nué un lien viscéral avec l'artiste : "Dans le public, il y a une bienveillance qui est énorme. Il n'y a pas du tout d'hystérie, c'est des caresses, des regards aussi bien dans le sien que dans le nôtre, il y a un respect, c'est une histoire de vie quoi".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et certains suivent même Bruce Springsteen sur plusieurs dates dans sa tournée européenne, avec un budget qui peut s'envoler à plusieurs milliers d'euros.