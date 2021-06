Brevet des collèges : après une année compliquée, la bienveillance demandée aux examinateurs

Après le bac, le brevet. Les épreuves écrites de français, mathématiques, histoire-géo et sciences débutent lundi pour quelque 860.000 candidats. Des collégiens un peu déboussolés, eux aussi, comme leurs aînés de terminale, par cette drôle d’année sous Covid qui a considérablement chamboulé leur préparation.

Eux aussi ont dû suivre leurs cours à distance après le confinement d’avril, et dans les quinze départements les plus touchés par l’épidémie, les collégiens ont dû reprendre en demi-jauges pour cinq semaines. Au final, l'enseignement a été perturbé un peu plus de deux mois dans ces zones, ce qui a beaucoup désorienté les élèves. Pour les profs, cela a forcément ralenti l’avancement du programme, comme en histoire-géographie où près de 15 heures ont été perdues sur cette période.

"On est très en retard, il y a des chapitres que l'on n'a pas pu voir"

"On est très en retard, il y a des chapitres que l'on n'a pas pu voir ou très vite, donc forcément, on est stressés", exprime Valentine, en troisième à Sèvres, au micro d'Europe 1. L'histoire-géographie est la matière qui lui fait le plus peur en raison de ces retards accumulés. "L'année a été difficile, on a eu moins d'aide pour comprendre que les autres années", poursuit la jeune fille. "Je pense aussi que les personnes qui vont faire les sujets de brevet savent que cette année a été compliquée, et ils ne vont pas faire des choses trop dures", espère-t-elle, comme de nombreux élèves.

En effet, le ministre de l’Éducation nationale l’a dit : il demande de la bienveillance aux examinateurs pour ce brevet. Un premier examen important pour des centaines de milliers d'élèves, pour lequel la note de contrôle continu compte tout de même pour 50% dans la note finale.