À Strasbourg, une boutique unisexe pour enfants veut "tordre le cou aux clichés"

REPORTAGE

"Tordre le cou aux clichés". C'est le slogan de Joy, 27 ans, qui s'est lancée dans une vaste entreprise : déconstruire les stéréotypes de genre chez les enfants. Elle a ouvert mi-décembre à Strasbourg une boutique unique en France. Elle y vend des livres, des jouets ou encore des vêtements pour enfant parfaitement unisexes.

Dans cette boutique, pas de bleu, pas de rose et pas de rayons fille ou garçons. Tout est rangé par âge. Une façon pour Joy de proposer des produits neutres et dans leur jus, à l'image d'"une dînette avec des couleurs simples et basiques". "La dînette en elle-même n'est pas rose, dans une boîte, sur un fond blanc", explique-t-elle. "Ce type de produit, dans des magasins de jouets classiques, sont plutôt à destination de filles et donc marketés de manière à cibler les filles. L'idée, c'est que n'importe quel enfant puisse prendre cette boîte et se dire qu'il a envie de jouer à la dînette."

Dépasser la "dichotomie entre filles et garçons"

Pour Enora, qui a acheté un jeu de sept familles, le concept de la boutique répond à ses valeurs. "J'ai envie de leur montrer que cela ne sert à rien de faire une dichotomie entre filles et garçons, que si on pleure et que l'on est un garçon, ce n'est pas grave, que si on aime le rose et jouer à la poupée, c'est normal aussi", précise-t-elle, en remarquant qu'"il y en a pour tout les goûts et tous les âges".

Johanna, elle, est repartie avec des chaussons pour son petit : des souliers bruns et totalement mixtes. "Il a les poupées, les voitures... Tout type de jouets", raconte-elle, en ajoutant ne pas vouloir "le priver ou l'inciter parce qu'il est un garçon".

Joy propose des centaines de produits unisexes mais elle est obligée de se fournir dans les pays nordiques ou en Allemagne. Là-bas, la culture du non-genré est bien plus évoluée qu'en France.