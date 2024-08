Boulogne-sur-Mer : une garde urbaine pour venir en renfort de la police municipale

Pour assurer la sécurité et rassurer par la même occasion les touristes, la ville de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, des gardes champêtres ont été mobilisés cet été. Ou plutôt, des gardes urbains, comme ils se font appeler. Dans la station balnéaire, ils sont quatre à patrouiller. Des agents municipaux assermentés mais surtout expérimentés, comme Vincent, 39 ans, ancien gendarme.

"Nous avons 150 domaines de compétences. On peut agir sur ce qui peut déranger la population, notamment tout ce qui est visible, comme des personnes qui urinent sur la voie publique ou qui consomment de l'alcool. On peut intervenir aussi sur la salubrité. Puis ça peut être le bruit, le tapage, les différends de voisinages. On a vraiment une multitude de casquettes", confie-t-il au micro d'Europe 1.

16 agents mobilisés l'année prochaine

Ils peuvent dresser des procès-verbaux, interpeller, mener des auditions. Le premier contact a eu lieu avec les commerçants, plutôt séduits. "Ça permet d'avoir ce lien entre la mairie et nous les commerçants et citoyens", estime un commerçant interrogé. "Les gens iront peut-être plus vers eux que vers la police", note de son côté une restauratrice.

"Il ne s'agit pas de se substituer à la police nationale qui a le rôle de la sécurité", insiste toutefois le maire socialiste de la commune, Frédéric Cuvillier. "Il s'agit de venir en complémentarité. Donc, ils vont devenir le bras de la médiation de l'action municipale, ce qu'est la police de proximité en somme", poursuit-il. Au total, le service comptera seize gardes urbains d'ici à un an.