Boulanger en grève de la faim : "J'ai fait la promesse d'aller au bout"

Il ira jusqu'au bout de son combat. 24 heures après avoir été conduit aux urgences, Stéphane Ravacley, boulanger de Besançon, compte bien poursuivre sa grève de la faim entamée il y a plus d'une semaine pour protester contre l'expulsion de son apprenti guinéen, Laye Fodé Traoré. "J'ai fait une promesse à Laye, c'est d'aller jusqu'au bout", indique-t-il au micro d'Europe 1. S'il sait "que la grève de la faim va marquer [son] corps" et précise que son "entourage a très peur", l'artisan est déterminé : "Je n'ai peur de rien."

"Une belle hypocrisie"

Le boulanger bisontin ne se nourrit plus que de bouillon et a perdu environ huit kilos depuis le début de sa grève de la faim. Une réaction pour le moins radicale, mais Stéphane Ravacley se défend d'être "un extrémiste". "Je ne fais que protéger une personne arrivée en France à 16 ans en tant que mineur isolé. L'État l'a pris sous son aile et à 18 ans, Laye découvre qu'il n'a pas de papiers, c'est une belle hypocrisie." Parti de Guinée et arrivé en France comme mineur isolé après être passé par le Mali, la Libye et avoir traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Italie, avant de rallier la France, le jeune homme est en effet désormais visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et menacé d'expulsion.

Une véritable injustice pour son patron. "On lui a donné un rêve et là on le détruit", résume-t-il.

Vers une loi pour éviter les cas similaires ?

Si Laye Fodé Traoré a saisi le tribunal administratif de Besançon sur le fond pour contester l'OQTF et le refus d'octroi de titre de séjour de la préfecture de la Haute-Saône, Stéphane Ravacley compte lui aussi user de la loi pour arriver à ses fins. "Je suis en train de voir avec des députés pour promulguer une loi pour protéger ces gamins jusqu'à l'obtention de leur diplôme."

Alors que la ministre du Travail Elisabeth Borneest l'invitée de Sonia Mabrouk jeudi, Stéphane Ravacley a un message pour elle. "L'État est aveugle et sourd. J'aimerai qu'il perde ses deux cécités pour revenir à un moment de lucidité."