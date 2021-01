"On prendra en charge à 100% l'activité partielle tant que la crise durera", assure Borne

INTERVIEW

"Jusqu'à présent, les conséquences de la crise sur l'emploi ont pu être relativement contenues grâce à toutes les mesures d'urgence qu'on a mises en place", estime la ministre du Travail Elisabeth Borne à propos du coronavirus. Mais combien de temps ces mesures vont-elles durer ? "Pour toutes les entreprises fermées totalement et partiellement, on prendra en charge à 100% l'activité partielle dans que la crise durera", a-t-elle affirmé sur Europe 1, jeudi matin. "On les protégera le temps qu'il faudra."

