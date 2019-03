Bordeaux : un concert de Nicki Minaj annulé, désaccord sur les raisons

Un concert de la rappeuse américaine Nicki Minaj a été annulé samedi soir à l'Arkéa Arena de Bordeaux, avec quelques milliers de fans déjà dans la salle, pour des "problèmes techniques" sur lesquels salle et producteur semblaient en désaccord, a appris l'AFP dimanche de sources concordantes.

Annulation en raison "d'énormes problèmes techniques". Peu après 22 heures, avec le public dans la salle et après plus de deux heures d'attente, une personne s'est présentée sur scène pour annoncer qu'en raison "d'énormes problèmes techniques", Nicki Minaj ne serait pas en mesure d'assurer son concert.

À peu près en même temps, l'Arkéa Arena s'est dans un tweet dite "au regret de vous annoncer l'annulation du concert de Nicki Minaj suite à un problème technique". La salle a assuré dans le message que "toutes les personnes ayant acheté un billet peuvent se faire rembourser dès lundi auprès de leur point de vente".

"L'Arkéa Arena de Bordeaux refuse que le spectacle ait lieu ce soir." La société produisant le spectacle, Gérard Drouot Productions, a elle aussi tweeté, manifestement en désaccord sur les raisons. "L'Arkéa Arena de Bordeaux refuse que le spectacle ait lieu ce soir pour des raisons techniques. Malgré tous les efforts que nous avons fournis, nous sommes dans le regret d'annuler le spectacle".

Nicki Minaj et son groupe "étaient à la salle en attente de pouvoir donner le concert. Gérard Drouot Productions et Nicki Minaj regrettent la décision de la salle de ne pas présenter ce spectacle, qui a été présenté à l'identique à Paris Bercy jeudi" a poursuivi le tweet.

La chanteuse elle-même a assuré ne pas être à l'origine du couac. "Pourquoi un artiste voudrait-il annuler un show et perdre de l'argent ? Dans quel but ? Alors qu'ils sont déjà sur les lieux, en tenue, etc. L'artiste est tout aussi furieux que le public quand le concert ne peut se dérouler", a écrit Nicki Minaj dans un tweet.

Why would an artist cancel a show & lose money? What for? When they’re already in the building, dressed, etc. The artist is just as mad as the fans when a show can’t go on. I love seeing my fans. Nothing can stop me. B4 the show, juice WRLD & I are just as excited as u guys are.