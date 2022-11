Black Friday : trois questions sur l'événement marketing de fin d'année

C'est une date que les amateurs de bons plans gardent précieusement en tête. Chaque année, le dernier vendredi du mois de novembre est consacré au "Black Friday" (ou Vendredi noir), une opération commerciale qui promet de grandes réductions un mois avant Noël. Importé des États-Unis, ce rendez-vous est devenu incontournable pour les consommateurs en quête de produits soldés, et surtout à prix (très) bas. Europe 1 fait le point sur ce phénomène qui tombe cette année le 25 novembre prochain.

Quelle est l'origine du "Black Friday" ?

L'opération "Black Friday" provient des États-Unis, et tombe tous les ans le dernier vendredi du mois de novembre. Cette date, apparue dans les années 1950, n'est pas un hasard : il s'agit du lendemain de la fête de Thanksgiving, organisée par les commerçants outre-Atlantique chaque dernier jeudi de novembre. Les Américains se pressent alors dans les boutiques pour réaliser leurs achats de Noël.

Le nom "Vendredi noir" tire d'ailleurs son nom de l'état des finances des commerçants. Généralement, ces derniers repassaient dans le positif à cette époque de l'année, et remplissaient leur cahier de comptes à l'encre noire (au lieu de l'encre rouge pour les bilans négatifs). Ils revenaient dans le "black", d'où l'expression aujourd'hui employée.

Quelle ampleur en France ?

Si les consommateurs avertis l'attendent avec impatience, le Black Friday avait toutefois connu une année 2021 plus en-deçà de ses standards habituels en France. L'Alliance du commerce, qui représente les grands magasins et les enseignes de mode et de chaussures, avait enregistré une baisse d'activité de 23% sur la seule journée du vendredi 26 novembre, alors journée officielle du Black Friday, par rapport à 2019. L'équipement de la maison avait aussi marqué le pas.

Pourtant, cette opération commerciale attire traditionnellement les clients. En 2020, le Black Friday, repoussé à début décembre par le gouvernement en raison de la crise sanitaire, avait été un carton notamment sur la plateforme Amazon. La branche française du géant du e-commerce avait réalisé des ventes record, avec "+60% pour les entreprises partenaires qui vendent sur la place de marché", avait déclaré son directeur général.

Quel est le profil des consommateurs ?

Toutefois, le "Black Friday" reste un phénomène commercial encore à la marge dans l'esprit des Français. En 2021, selon un sondage YouGov pour Poulpeo, si 54% des personnes interrogées déclaraient connaître l'événement, 45% des sondés affirmaient vouloir faire des achats lors de cette journée, et 24% d'entre elles l'attendaient même avec impatience. Cette année-là, les clients se disaient prêts à débourser 333 euros en moyenne, contre 330 en 2020.

Parmi ces consommateurs, 62% ont dit effectuer une partie de leur achat de Noël dans ce sondage, alors qu'une autre étude réalisée par le cabinet Kantar avançait un chiffre bien plus faible, à 36%. En tout cas, les hommes se montrent plus dépensiers que les femmes. Selon le sondage YouGov, en 2021, ils ont dépensé une somme moyenne de 349 euros, contre 318 pour les femmes. Les 25-34 ans, hommes et femmes confondus, s'étaient d'ailleurs montrés particulièrement motivés avec un budget prévu de 622 euros.