EUROPE 1 ET VOUS - Le Black Friday permet-il vraiment de faire des affaires ?

À un mois de Noël, de nombreux Français commencent à réfléchir aux cadeaux. Un conseil pour les pros de l'anticipation : il y a le Black Friday, opération commerciale devenue incontournable, où les enseignes cassent les prix. Une aubaine face à l'inflation. 40 % des achats de Noël seront d'ailleurs faits cette semaine, d'après une récente étude. Et ils ont raison, car les remises peuvent être significatives, comme l'explique un vendeur dans le prêt à porter. "Ça peut représenter rapidement une centaine d'euros de remise, donc ce n'est pas négligeable."

"Il vaut mieux échelonner les achats pour le porte-monnaie"

"Les gens se font plaisir avec des belles pièces. Sur 30 % de remise, ça vous permet de pouvoir acheter quelque chose d'un peu plus sympa que ce qui était prévu", ajoute le vendeur. Justement, Édith sort d'un magasin de beauté, des sacs en kraft de toutes les couleurs plein les bras. "J'ai acheté des palettes de maquillage, des gels douche et des rouges à lèvres. C'est pour les petits neveux, les petites nièces. Mais ce n'est que le début en prévision des cadeaux de Noël, parce qu'il vaut mieux échelonner pour le porte-monnaie", sourit-elle.

Mais d'autres, comme Philippe, bouleversent cette année leurs habitudes pour emballer un maximum de cadeaux durant le Black Friday. "On essaie de s'organiser, on va anticiper les cadeaux pour les enfants, les petits enfants, vu l'augmentation de tous les prix. C'est vrai que ça vaut le coup d'en profiter. On fait attention", souligne-t-il. Si vous devez vous décider, c'est le moment. Le Black Friday se clôture vendredi soir.