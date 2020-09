Bien-être animal : cirques et delphinariums vent debout contre les mesures de l'exécutif

Il n’y aura bientôt plus d’animaux sauvages dans les cirques ambulants ni de dauphins et d’orques dans les delphinariums. Après des années de polémique, la ministre de la Transition écologique Barba Pompili a fait cette annonce mardi, déclenchant la colère des professionnels du secteur. "Aujourd’hui, madame Pompili arrive et raye une vie de travail, c’est honteux", s’est insurgé sur Europe 1 Roger Falque, patron du cirque "La piste aux étoiles". Le Marineland d’Antibes, le plus grand des trois delphinariums français, a de son côté dénoncé une décision "injuste et injustifiée".

"On a sacrifié le cirque mais on n’a pas touché à la corrida"

La ministre ne s'est pas engagée sur un échéancier pour les cirques, mais selon des sources de la profession reçues la semaine dernière au ministère, elle a évoqué une transition de cinq ans. "Même si la loi n’est pas encore passée, nous aujourd’hui on est morts. On a eu le confinement, pendant quatre mois on n’a pas pu faire de spectacle", s’est désolé Roger Falque, qui a défendu la présence d’animaux dans les cirques.

"Il faut nourrir et s’occuper des animaux, ce sont comme nos enfants. Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui on ne travaille pas qu’il ne faut plus s’en occuper. Ils ont besoin du contact humain, dans leurs pays d’origine ils meurent de faim et des braconniers. Est-ce que dans la nature il y a du bien-être ? Non, il n’y en a pas", a-t-il assuré, avant de dénoncer une mesure qui lui semble électoraliste. "Ces politiques se mettent en place pour les élections, pour essayer de récupérer des voix écologistes. On a besoin de sacrifier le cirque pour dire qu’on a fait quelque chose, mais on n’a pas touché à la corrida."

Des aides jugées "ridicules" par le Marineland

L’interdiction prochaine de la reproduction et de l'introduction de nouveaux orques et dauphins dans les trois delphinariums français a suscité l’indignation du parc Marineland d'Antibes. "Clairement, l'intention du message de Barbara Pompili, c'est la fin des delphinariums en France. Mais selon quel calendrier, on ne sait pas", a déclaré à l'AFP le directeur général Pascal Picot. Le parc abrite aujourd'hui 12 dauphins, dont deux nés cette année en captivité, et quatre orques.

Le gouvernement va mettre 8 millions d'euros sur la table pour la reconversion des cirques ambulants (les cirques et autres spectacles sédentaires ne sont pas concernés) et des personnels des trois delphinariums du pays. Une enveloppe jugée "ridicule" par le patron du Marineland, qui emploie 160 personnes en contrat à durée indéterminée (CDI) et 500 saisonniers, sans compter une centaine d'emplois en CDI dépendant indirectement du parc. "Ça fait 400 euros par licenciement", calcule Pascal Picot.