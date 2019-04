Besançon : une femme de 44 ans tuée par un incendie dans un foyer

Une femme de 44 ans est décédée dans la nuit de lundi à mardi dans l'incendie de sa chambre dans un immeuble du centre de Besançon, a-t-on appris auprès des pompiers, confirmant une information de l'Est républicain.

"On suppose que cette dame s'est endormie avec une cigarette". L'immeuble où le feu s'est déclenché vers 3h30 du matin appartient à l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA), qui accueille des personnes en difficulté, a précisé le service départemental d'incendie et de secours du Doubs. Seize personnes, dont une femme enceinte, ont été évacuées mais ont pu regagner l'immeuble dès l'incendie éteint. "On suppose que cette dame s'est endormie avec une cigarette car le feu était cantonné à sa chambre", ont expliqué les pompiers.