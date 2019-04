Besançon : un "gilet jaune" frappé par un policier a porté plainte

Le manifestant blessé par un policier lors d'une manifestation des "gilets jaunes" samedi à Besançon a déposé plainte à la gendarmerie mardi, a indiqué le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux. L'homme qui avait été frappé d'un coup de "bâton souple de défense" donné par un membre des forces de l'ordre s'est présenté à la communauté de brigade de la gendarmerie de Roulans, dans le Doubs, mardi, a précisé le procureur, ajoutant qu'il doit désormais être examiné par la médecine légale pour chiffrer son incapacité totale de travail (ITT).

L'IGPN saisie

"J'attends le retour de l'institut de médecine légale et procéderai à la clôture de la procédure engagée en gendarmerie, pour saisir le service qui sera chargé de traiter la suite de cette enquête judiciaire", a précisé Etienne Manteaux. Le préfet du Doubs, Joël Mathurin, a annoncé lundi que l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) avait été saisie pour éclaircir les circonstances dans lesquelles le policier a fait usage de sa matraque contre le manifestant.

Une vidéo, réalisée par une journaliste des médias bisontins Média 25 et Radio Bip, montre l'homme marcher à reculons face à un policier qui a laissé tomber au sol ce qui semble être une grenade lacrymogène. Un autre policier arrive par le côté et lui assène un coup de matraque sur le côté de la tête. L'homme est ensuite montré, se tenant la tête et saignant fortement au niveau de l'arcade sourcilière.