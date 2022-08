«Beaucoup de gens pensent que la mer, c'est facile» : la SNSM appelle à davantage de prudence

Si la rentrée est déjà dans tous les esprits, certains profitent encore des vacances et de la mer. Mais attention aux imprudences ! En Normandie, la Société nationale de sauvetage en mer intervient de plus en plus souvent après des alertes qui pourraient être évitées, avec davantage de prudence. Des incidents qui sont valables pour toutes les régions côtières de France. "Par exemple, en période estivale, quelqu'un va se baigner et laisse ses affaires sur la plage", explique Jean-Marie Choisy, le délégué départemental de la SNSM de la Manche. "Puis il va après faire autre chose, il rencontre des amis ou je ne sais trop quoi."

"Au bout d'un certain temps, les gens qui sont à côté de lui ne voient plus la personne, et appelle le Centre régional opérationnel de secours qui déclenche l'alerte pour retrouver cette personne", poursuit le délégué SNSM. "Typiquement, c'est arrivé encore la semaine dernière", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Toujours prévenir quelqu'un à terre

Autre cas de figure récurrent selon Jean-Marie Choisy, "beaucoup d'interventions, de panne moteur ou de panne carburant" : "La personne est partie en mer, et n'a pas vérifié qu'elle avait suffisamment de carburant pour effectuer son tour en mer."

"Il y a beaucoup de gens qui pensent que la mer, c'est facile", déplore-t-il. "On peut louer un voilier sans avoir de permis, par exemple. Donc, on voit beaucoup de gens qui partent sur l'eau comme ils partiraient faire un tour dans la campagne." Le sauveteur donne un dernier conseil pour éviter ces situations : "Quand on pratique une activité nautique, [il faut] prévenir une personne à terre de l'heure de retour." Et surtout, il faut "se tenir à cette heure de retour".