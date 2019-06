Barack Obama en visite dans le Gard : "Je vais l'inviter à boire un pastaga ou un bon vin de la région"

REPORTAGE

C'est une petite commune du Gard qui est en effervescence. Villeneuve-lès-Avignon s'apprête à recevoir Barack Obama et toute sa famille vendredi soir, pour des vacances dans le Sud de la France. Une nouvelle qui ne laisse pas les habitants indifférents.

"C'est un honneur", s'exclame Fanny, une habitante de cette commune médiévale de 12.000 âmes. "Peut-être qu'ils sont férus d'Histoire ?", s'interroge-t-elle au micro d'Europe 1. Un enthousiasme également partagé par Monique, une autre villeneuvoise qui pense à refaire la déco de cette ville située à deux pas d'Avignon : "Il faut peut-être mettre quelques petits drapeaux américains, pour faire sentir que l'on est très honorés qu'ils viennent faire un petit tour chez nous".

Des visites touristiques au programme

Mais ces vacances n'ont rien d'officielles, réplique la mairie. La visite du 44ème président des Etats-Unis est d'ailleurs très mystérieuse, et très protégée puisque des agents de sécurité américains sillonnent déjà les rues, en toute discrétion. Pour son séjour, la famille Obama a choisi de louer une villa - bien sûr, personne ne sait laquelle précisément - mais Isabelle, agent immobilière, a en tête une "vieille bâtisse bien protégée avec piscine et piste d'hélicoptère qui pourrait être idéale pour un président des Etats-Unis". Mais nous n'en saurons pas plus.

Outre leur présence, la seule certitude sur les vacances des Obama, est que des visites touristiques sont à leur programme. Une information suffisante pour faire rêver Pierre, patron de bar, qui se voit déjà invité l'ancien président "à boire un pastaga, ou un bon vin de la région". Une cote de popularité qui se ressent également chez les touristes étrangers : "C'était un bon président, il a eu un impact dans le monde entier, il y a un côté très humain chez lui", confirme Suzie, touriste canadienne, qui a déjà prévu ce qu'elle va lui dire si elle le croise : "it is wonderfull to meet you !" [C'est merveilleux de vous rencontrer !, ndlr]. A Villeneuve-lès-Avignon, tout le monde espère au moins pouvoir voir Barack Obama, peut-être même dès samedi, pour la brocante.