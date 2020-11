Banques alimentaires : "Nous sommes dans un moment d'urgence sociale", selon Pascal Brice

INTERVIEW

"De plus en plus de personnes" ont recours aux distributions alimentaires, affirme Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, dimanche sur Europe 1. Alors que les banques alimentaires font appel à la générosité jusqu'à dimanche soir pour leur collecte annuelle, celui qui a également été directeur de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides (Ofpra) explique que ceci est "la conséquence de cette crise économique et sociale" que subit la France depuis le printemps dernier.

Des personnes précaires "dans le maquis de la bureaucratie"

Les Français sont de plus en plus nombreux à ne pas manger à leur faim. Si bien qu'aujourd'hui, huit millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire pour vivre. "C'est une réalité que nous constatons dans nos associations", affirme Pascal Brice, qui appelle à la solidarité. Ce dernier constate notamment une précarité croissante chez les jeunes et appelle à ce que des aides soient étendues. Les personnes en précarité sont "dans le maquis de la bureaucratie, en marge de la société", déplore-t-il, militant notamment pour l'extension du RSA aux jeunes de moins de 25 ans et à la généralisation de la garantie jeunes.

Une société "plus individualiste"

Face à ce fléau, Pascal Brice évoque la perte du lien social, et regrette que la solidarité ne soit pas toujours au rendez-vous. "La solidarité est là, mais nous avons affaire à une évolution de long date d'une société plus individualiste", explique-t-il, évoquant notamment la classe moyenne qui paie les conséquences de cette évolution et qui, de ce fait, "s'interroge sur la solidarité qui est souvent assimilée à de l'assistanat". L'objectif des associations (plus de 800 partout en France), dit-il, est de contribuer à "reconstruire ces réflexes, ces politiques, ces comportements", car "nous sommes dans un moment d'urgence sociale et c'est plus que jamais indispensable".

Indispensable, comme l'accession à un logement pérenne pour toute personne dans le besoin. En effet, si de plus en plus de Français ne peuvent pas se nourrir, ils sont aussi nombreux à ne pas avoir de toit sur la tête. Près de 200.000 personnes sont actuellement dans des hébergements d'urgence, et de nombreuses demandes ne sont pas pourvues, alerte Pascal Brice qui appelle à "amplifier le mouvement".