Banques alimentaires : début de la grande collecte dans 9.000 supermarchés

Comme chaque année, le dernier week-end de novembre correspond à la collecte nationale des banques alimentaires. Dès ce vendredi, et jusqu'à dimanche, vous pouvez croiser des bénévoles qui appellent à votre générosité à l'entrée des supermarchés. Pâtes, riz, café, huile, conserves ou lait pour bébé... Tous les produits récoltés sont redistribués aux associations comme les Restos du cœur. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue dans un supermarché parisien.

200.000 nouveaux bénéficiaires cette année

Gilet orange fluo sur les dos à l'entrée de la grande surface, les bénévoles accueillent les clients. "Bonjour, messieurs, dames, on fait une collecte pour la banque alimentaire si vous le souhaitez", annoncent-ils. L'accent est mis sur les produits de première nécessité. "Des pâtes, du riz, des céréales, du savon...", détaille un bénévole. Cette année, les besoins sont bien là avec 200.000 nouveaux bénéficiaires qui viennent aux banques alimentaires. Mais en sortie de caisse, la générosité des clients est au rendez-vous.

"Ça m'a touché. J'ai donné un peu plus que les autres années. Des biscuits, des conserves, des légumes et des pâtes... Chaque fois qu'il y a des banques alimentaires, je donne", avoue cette première consommatrice. "Il y avait du riz et je crois des pâtes dedans pour 4 euros. Les temps sont durs, très, très durs. Même pour nous qui donnons, c'est quand même dur. Quand je peux, je donne", reconnait une seconde au micro d'Europe 1.

Malgré l'inflation, Laurence Champier, directrice fédérale du réseau des Banques alimentaires, ne craint pas de recul de dons. "Les gens continuent à nous donner, mais peuvent donner un peu moins. En tout cas, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Cette mobilisation perdure malgré les difficultés que chacun peut rencontrer", souligne-t-elle. Pendant ce week-end, l'association espère récolter l'équivalent de 24 millions de repas.