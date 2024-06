Banque : le plafond du paiement sans contact pourrait bientôt être relevé

Le paiement sans contact par carte bancaire a fêté ses douze ans cette année. D'abord fixé à 20 euros, le plafond de paiement a été relevé à 50 euros en 2020. Le "sans contact Plus", qui supprime le plafond de 50 euros, devrait séduire les consommateurs malgré quelques limites. Certes, pas besoin d'insérer sa carte, mais pour des raisons de sécurité, l'acheteur doit composer son code. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle étape devrait renforcer la dynamique du paiement sans contact.

Une progression qui ne faiblit pas

"La majorité des paiements de proximité par carte ont été réalisés sans contact en 2022, avec près de six paiements sur dix", explique notamment Clément Bourgeois, adjoint au chef du service des moyens de paiement scripturaux à la Banque de France. "On a des chiffres du premier semestre 2023. Le paiement sans contact progresse de 7%", a-t-il ajouté.

Les prestataires de services ont aussi un intérêt à développer le sans contact, car ils subissent la concurrence du paiement par téléphone, notamment via Apple Pay. 6% du total des paiements de proximité sans contact ont été réalisés de cette façon en 2022. Un an plus tard, le volume des paiements mobiles avait déjà doublé.