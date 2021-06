Bac de philo : les profs insatisfaits de la numérisation des copies

Cette nouveauté n'a semble-t-il pas si bien fonctionné. Alors que, pour la premières fois à l'occasion de la nouvelle formule du baccalauréat, les copies de l'épreuve écrite de philosophie étaient numérisées cette année, de nombreux professeurs se sont plaints du retards pris par la distribution des lots de copies, ainsi que des dysfonctionnement techniques constatés. Car si la numérisation était censée éviter les vols et les pertes des copies, ces dernières ne sont pas forcément plus faciles à consulter.

Interrogé par Europe 1, Julien, prof de philosophie dans l'académie de Créteil, détaille les difficultés rencontrées. "Il y a un ensemble de copies qui sont floues, certaines sont à l'envers... Il y a également des copies auxquelles il manque des pages", explique-t-il.

Les professeurs réclament un délai supplémentaire

Par ailleurs, lorsque les copies sont anonymisées, "il y a une partie des informations qui disparaissent au yeux des correcteurs, ce qui est tout à fait normal", rappelle Julien. Mais cette année, "il y a un certain nombre de cas pour lesquels ça n'a pas fonctionné. Les correctrices et correcteurs peuvent accéder au nom de l'élève qui a composé la copie". Dans d'autres cas, poursuit-il, "ce qui a disparu, c'est non seulement le nom de de l'élève, mais aussi une partie du texte qui a été écrit par les élèves, ce qui fait que les copies se trouvent incomplètes".

Face à cette situation, les professeurs concernés demandent deux choses, précise Julien : "un retour à la correction papier ou, à défaut, la possibilité de pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire pour cette cession".