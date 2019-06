Bac 2019 : que deviennent les copies une fois les épreuves terminées ?

Les candidats du bac passent mardi l'épreuve d'histoire-géographie. Parallèlement les corrections de l'épreuve de philosophie démarrent. Les professeurs ont jusqu'au 3 juillet pour noter quelque 550.000 copies.

"Si un collègue tient à être très sévère, on ne peut pas l'en empêcher"

Chaque correcteur récupère entre 100 et 150 copies. Mais avant d'évaluer le travail des élèves, les professeurs doivent participer à une réunion avec des collègues de leur Académie. Ensemble, ils vont corriger quelques copies choisies au hasard - les mêmes pour tout le monde - avant de comparer leur notation qui peut parfois beaucoup varier.

"On peut trouver quelqu'un qui va mettre 6 à une copie et un autre qui va mettre 16. À la fin, les collègues qui mettent les notes les plus hautes et les plus basses finissent par rejoindre un certain milieu mais encore une fois ça repose sur la bonne volonté", constate Vincent Billiard, professeur de philosophie et correcteur. "Si un collègue tient à être très sévère sur un paquet, on ne peut pas l'en empêcher".

5 euros par copie corrigée

Après cette réunion, les professeurs ont encore quinze jours pour en finir avec leur tas de copies. Vincent Billiard affirme passer 1h à 1h30 sur certaines. D'autres correcteurs estiment plutôt le temps de correction à 25 minutes. Quant à la rémunération, elle est identique quelque soit le temps passé : 5 euros par copie corrigée.