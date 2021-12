Avenir de l'hôpital public : la mobilisation des soignants a démarré à Paris

L'avenir de l'hôpital public sera-t-il au cœur de la campagne présidentielle ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les nombreux collectifs de soignants. Ce samedi, une nouvelle mobilisation a lieu un peu partout en France. C'est notamment le cas à Paris, où les manifestants se sont retrouvés non loin du ministère de la Santé. Une centaine de soignants étaient déjà présents vers midi samedi sur la place Vauban où l'on pouvait déjà observer les parkas jaunes des services d'urgence, les ponchos rouges de la CGT, mais également des banderoles du centre d'Arles et de Péronne.

Ce rassemblement répond à l'appel des hôpitaux de proximité de Mayenne. Là-bas, sur cinq services d'urgence, quatre sont fermés la nuit. Et cette situation symbolise l'abandon de la santé en France ainsi que le manque de personnel et de moyens, souligne Claire, qui travaille depuis des années dans un laboratoire francilien. "Si ça continue comme ça il n'y aura plus personne pour soigner les patients. Et ça, on n'en veut pas parce qu'on aime notre métier et on veut le faire correctement", affirme-t-elle.

"On ne supportera pas" une nouvelle vague

Mais à côté d'elle, vêtue de son tee-shirt du collectif Santé en danger par-dessus son kaway, Sophie hoche la tête. La voix tremblante, l'infirmière raconte revenir d'un burn-out de deux ans. "Je suis émue parce que je suis revenue au travail en février et j'ai vu que les conditions étaient complètement dégradées. Mes collègues sont au bout du rouleau. Une nouvelle vague arrive tranquillement et concrètement, on ne la supportera pas", assure-t-elle. "On va devoir faire des tris et ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans notre nature de soignant."

La reprise de l'épidémie de Covid-19 sonne comme un ultimatum. Des représentants de tout le personnel soignant, médical et paramédical sont attendus ici pour demander en choeur et en musique un New Deal de la santé. Le cortège est parti à 13 heures et doit arriver à 14 heures devant le ministère des Solidarités et de la Santé.