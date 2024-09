Avec 3.000 enseignants absents pour la rentrée, les élèves composent avec un emploi du temps à trou

REPORTAGE

Il manque plus de 3.000 enseignants pour la rentrée 2024, selon le principal syndicat d'enseignants. Alors à peine les bancs de l'école retrouvés, parents et élèves s'inquiètent pour leur année scolaire. Difficile en effet de rattraper les heures non dispensées. Dans un collège de L'Union, une banlieue chic de Toulouse, quatre professeurs sont absents. Résultat : les 740 élèves ont de gros trous sur leur emploi du temps depuis lundi.

Le professeur d'espagnol "n'existe pas"

C'est le cas de Sarah en quatrième, comme une âme en peine devant l'entrée de l'établissement. "Ce matin, je n'ai eu qu'un cours de 8h30 à 9h30. Les profs qui étaient absents aujourd'hui, c'est la prof de SVT, la prof d'histoire et le prof de sport", décrit-elle.

Sans parler du professeur d'espagnol que le rectorat n'a même pas encore affecté ici. Vanessa, parent d'élève, est furieuse. "En fait, ils n'ont pas de prof d'espagnol. Ce n'est pas que le prof est absent, c'est que le prof n'a pas été nommé. Il n'existe pas", peste-t-elle. Comme beaucoup, elle n'a pas les moyens pendant ce temps de payer des cours particuliers à son fils. "Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir compenser le manque de professeurs. Donc, on va parler espagnol un petit peu à la 'casa'", ironise-t-elle.

Situation qui, selon Anne-Élisabeth Roland, professeur de lettres classiques, a déjà des conséquences sur les élèves. "Évidemment, il y a de la démotivation. Il y a des heures de cours qui sont perdues. C'est compliqué", explique cette professeure.