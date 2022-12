Automobile : apparition des ZFE, déclin du diesel... En 2022 c'était l'année de l'hybride

Les véhicules hybrides ont la cote. Sur les onze premiers mois de l'année, ils ont représenté près de 28% des ventes sur le marché du neuf. Cette technologie qui combine un moteur thermique et une assistance électrique supplante largement le diesel qui poursuit sa chute vertigineuse. Selon le "baromètre Énergies" 2022 de l'Argus, seul 13% des Français ont l'intention d'acheter un véhicule roulant au diesel. En parallèle, l'essence stagne et le 100% électrique augmente mollement.

L'hybride s'érige donc comme le grand gagnant de cette année 2022. Les modèles offrant une hybridation "classiques", à l'image des modèles commercialisés par Toyota depuis une vingtaine d'années, sont particulièrement plébiscités. Une aubaine pour le constructeur japonais, pionnier de cette technologie qui a d'ailleurs atteint une part de marché record en Europe cette année, dépassant pour la première fois les 7%.

Des ventes en hausse, notamment en Île-de-France

Le constructeur va donc continuer de miser sur l'hybride, comme le confirme à Europe 1 Andrea Carlucci, le vice-président produit et marketing du groupe japonais en Europe : "Il y a beaucoup de clients, surtout en Europe, qui trouvent notre technologie au centre de leur choix en ce moment. C'est une phase de transition mais en même temps, c'est une phase où on essaie de rester attachés à ce qui compte le plus pour nous, à savoir ce que veulent les clients".

En quête de la "bonne affaire hybride", les automobilistes sont de plus en plus nombreux sur le marché de la voiture d'occasion reconditionnée. La plateforme de vente en ligne Autohero a constaté une multiplication de recherche sur son site. Les ventes augmentent nettement, notamment en Ile-de-France, qui concentre 43% des voitures hybrides achetées sur le site.

L'effet ZFE

Un succès qui trouve une partie de son explication dans l'apparition des ZFE (zones à faibles émissions). La vignette Crit'Air 1, bientôt indispensable pour pouvoir circuler dans les grandes métropoles, est devenue une sorte de graal que l'acquisition d'un véhicule hybride permet d'obtenir.

S'agissant des modèles à succès, Autohero a publié son palmarès des voitures hybrides les plus vendues. Sans surprise, Toyota truste les deux premières places avec le CH-R et la Yaris. Le SUV Niro du constructeur coréen Kia complète le podium pour l'année 2022.