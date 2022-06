24h du Mans : Toyota remporte la 90e édition et décroche un 5e titre consécutif

Et de 5 pour Toyota ! Le constructeur nippon a décroché un 5e succès d'affilée lors des 24h du Mans, dans la catégorie reine des Hypercars, grâce à son trio Hartley, Buemi et Hirakawa. Au volant de la Toyota N.8, ils ont devancé une autre Toyota, la N.7, qui termine 2e. Le podium est complété par la Glickenhaus 708. Cette victoire permet à Toyota de prendre la 6e place au classement des écuries les plus titrées dans la compétition, juste derrière Bentley qui compte six trophées mais bien loin de Porsche et ses 19 succès.

Le constructeur japonais l'a donc emporté devant le public de la course automobile d'endurance la plus célèbre au monde, enfin au complet après deux années de restrictions sanitaires. Ce quintuplé dans la catégorie reine des Hypercars intervient un an avant le retour des grands noms du sport automobile : Ferrari, Porsche, Audi, BMW ou encore Cadillac. Tous prendront le départ au Mans pour le centenaire de la course, en juin 2023.

Week-end cauchemardesque pour Alpine

C'est aussi la quatrième victoire au Mans pour Buemi, 33 ans, qui a aussi piloté en F1 et qui est l'un des principaux animateurs, depuis sa création, du championnat de Formule Electrique (champion en 2016).

Côté français, Alpine a vécu un week-end cauchemardesque, ponctué de nombreux problèmes mécaniques. L'Alpine N.36 échoue à la 23e place à 18 tours de la Toyota N.8, victorieuse. A l'échelon inférieur, l'Oreca N.38 de l'équipe Jota, qui menait depuis samedi après-midi, l'a emporté en LMP2 et la Porsche N.91 de l'équipe Porsche s'est imposée en LMGTE Pro, profitant de la déroute des deux Corvette qui ont dû abandonner à vingt minutes d'intervalle en début de matinée.

Au total, huit des 62 voitures au départ n'ont pas fini la course, mais aucun accident sérieux n'est à déplorer.