Au Salon du chocolat, le Made in France a le vent en poupe

Depuis ce jeudi, le chocolat devient l'ingrédient phare au Parc des Expositions à Porte de Versailles à Paris. Parmi les étalages de chocolats noirs et marron, une tablette bleu-blanc-rouge saute aux yeux. Il s'agit d'un chocolat 100% français. "Les fèves ramassées en Guyane, puis elles sont transportées jusqu'en France", témoigne Olivia Thiebo, la responsable commerciale de la marque Les chocolats des Français. "Notre artisan chocolatier, dans le sud de la France, va s’occuper de tout le travail de la fève à la tablette", explique-t-elle.

Le Made in France à l'honneur

Un rendez-vous incontournable qui fait le bonheur de nombreux visiteurs. Au programme : ateliers, démonstrations en live et dégustations de chocolats venus du monde entier. Mais ce salon est aussi l'occasion de découvrir les créations de chocolatiers français qui font tout pour produire le plus français possible malgré les coûts. Ici, il faut compter 12 euros pour une tablette de 100 grammes, soit dix plus fois qu'une tablette standard.

"Les gens sont prêts à payer plus cher"

Pour Eric Duplanteur, chocolatier, ce coût se justifie : "Ça se ressent un petit peu sur le prix, il y a des taxes à payer et même le personnel qui est un peu plus cher en France qu’à l’étranger mais je pense que les gens sont prêts à payer plus cher", juge-t-il. Le chocolatier est d’ailleurs convaincu qu’il écoulera ses 500 tablettes d’ici lundi.