Attention, baignade déconseillée ce week-end sur les plages du littoral aquitain

La baignade est déconseillée aujourd'hui sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Une alerte a été lancée par la préfecture en raison de risques accrus de noyade. De forts courants sont attendus sous l'effet des baïnes, sortes de piscines naturelles qui se forment entre la plage et les bancs de sable et se vident avec le reflux. Il faut donc rester très prudent malgré le beau temps, prévient Martin Guespereau, préfet délégué pour la défense et la sécurité.

"Aucun nageur ne résiste aux baïnes"

"Ce qui va être traître ce samedi, c'est que ça va être irrégulier. Il y a des moments où la houle est un peu moins forte et les gens vont se mettre à l'eau. Il fera très chaud dehors et ce sera très tentant et très rapidement il peut y avoir une surprise par des torrents de houle très forts qui arrivent et qui produisent une baïne très puissante qui emmène les baigneurs jusqu'à 400 mètres au large", alerte-t-il.

"Il y a quelques zones surveillées qui ont été mises en place par les maires sur la côte. Nous déconseillons de se baigner dehors à cause de ce risque majeur. Quand on se baigne, on se baigne toujours avec quelqu'un à côté qui peut donner l'alerte. S'il y a une difficulté et si on est malheureusement pris dans une baïne, il faut se laisser flotter, se laisser ramener vers le bord et surtout pas lutter contre la baïne. Aucun nageur n'y résiste".

Il faut préférer les plages Sud et Centrale à Hossegor et la plage du Penon à Seignosse, qui seront surveillées, sans oublier le lac.